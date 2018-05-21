Принято решение о пребывании в России нежелательных иностранных граждан

22 Мая 2018 года, 09:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство РФ подписало постановление о нежелательности пребывания иностранцев в России. В соответствии с документом установлена процедура принятия, приостановления и отмены решения о нежелательности пребывания в РФ иностранца, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения.

Принимать, приостанавливать и отменять решение о нежелательности пребывания, принятое в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, уполномочены Роспотребнадзор и ФМБА России.

Как рассказали в прокуратуре Мурманской области, решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более одного месяца со дня получения уполномоченным органом от медицинской организации документа. Он должен подтвердить выявление у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих. Лицо, в отношении которого принято указанное решение, уведомляется об этом уполномоченным органом в срок не более трёх рабочих дней со дня его принятия.

В случае отказа от прохождения лечения в РФ и выезда в целях прохождения лечения в другое государство действие решения может быть приостановлено на срок, не превышающий трёх месяцев. Решение о нежелательности пребывания подлежит отмене при подтверждении медицинскими документами факта излечения от инфекционного заболевания.