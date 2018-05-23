Более 1000 северян проконсультировали по поводу ВИЧ-инфекции

23 Мая 2018 года, 17:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В период с 14 мая по 20 мая 2018 года Управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» участвовали в работе тематической горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции. По рекомендации Управления в консультировании принимали участие специалисты медицинских организаций области, ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

Горячая линия проходила в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом. За время проведения горячей линии проконсультировано более 1000 человек. На все вопросы были получены профессиональные ответы.

Темой наибольшего числа звонков (22%) были вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. Звонивших также интересовали вопросы, касающиеся обследования на ВИЧ-инфекцию (19%), механизма передачи и условия заражения ВИЧ-инфекцией (19%).

Во время проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа специалистами проведено 24 семинара, прочитано почти 60 лекций, проведено 6 круглых столов. В период проведения массовых мероприятий распространено более 10 тысяч листовок, памяток, буклетов, содержащих информацию профилактической направленности.