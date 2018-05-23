В ловозерскую больницу прибыл новый УЗИ-аппарат

24 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Современный аппарат ультразвуковой диагностики был поставлен в Ловозерскую центральную районную больницу. Диагностическое оборудование доставили в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Его стоимость составила 4 млн рублей. Новый аппарат ультразвуковой диагностики представляет собой полностью цифровую многоцелевую мобильную ультразвуковую систему высокого класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков.

Приобретение современного аппарата УЗИ позволит врачам Ловозерской больницы проводить исследования в области акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии, органов брюшной полости, кардиологии. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата станут доступны ультразвуковые исследования в непосредственной близости от места проживания, а беременным женщинам будет осуществляться ультразвуковое сопровождение на протяжении всего срока вынашивания.