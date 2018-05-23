В Мурманске обсудят реконструкцию онкологического диспансера

24 Мая 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – 28 мая планируется проведение заседания президиума Программно-целевого совета Мурманской области. В ходе мероприятия будет рассмотрено принятие решения о заключении государственного контракта. Предметом контракта являются работы по проектированию и строительству объекта капитального строительства государственной собственности Мурманской области «Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

Напомним, в октябре 2017 года главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко рассказал о планируемой реконструкции каньонов, специальных зданий для радиологического лечения. На них были выделены 70 млн рублей. Ещё 160 – на приобретение оборудования.