К пациентам, лежащим в палате реанимации, будут пускать родственников

25 Мая 2018 года, 19:36

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Родственников пациентов будут пускать в реанимацию. Правительство поддержало депутатский законопроект, который закрепляет такую обязанность за медицинскими учреждениями. Порядок посещений должен установить Минздрав.

О том, что кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации, «Известиям» рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко. Он был одним из разработчиков документа.

В документе сказано, что парламентарии предложили поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Их суть заключается в том, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещения пациентов в реанимации. При этом порядок должен быть дополнительно установлен федеральным органом исполнительной власти. Речь идет о Минздраве, который представит этот документ ко второму чтению, пояснил депутат Николай Герасименко.

Но на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения. Именно поэтому в медучреждениях по-разному решают вопрос визитов к пациентам. Решения принимаются в каждом конкретном случае, сказано в отзыве. Прямого запрета на посещения пациентов родственниками нет, этот вопрос отдается на откуп главного врача и заведующего отделением.

Таким образом, установлен разрешительный принцип для посещений в реанимации, обязанности у врачей нет. Депутат отметил, что «это вопрос человеческого отношения к людям, которым нужно создавать нормальные условия пребывания в реанимации».