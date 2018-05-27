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Главная » Здоровье » Североморская больница не обеспечила пациентку жизненно необходимыми лекарствами
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 10:14

Североморская больница не обеспечила пациентку жизненно необходимыми лекарствами


СЕВЕРОМОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Законом «О лекарственном обеспечении населения Мурманской области» утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2018 год. Также в программу входит плановый период 2019 и 2020 годов, в которой предусмотрено обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан.

Прокуратура Североморска по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения требований закона об охране здоровья. 14 февраля 2018 на приём к терапевту поликлиники ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. Североморск пришла женщина. Она обратилась для назначения рекомендованного главным внештатным ревматологом Министерства здравоохранения Мурманской области льготного лекарственного препарата.

Ранее назначенная терапия была неэффективна. Пациентка плохо себя чувствовала, сохранялась высокая активность заболевания. В связи с этим необходимость назначения нового лекарства была особенно актуальна. Однако в нарушение вышеназванного законодательства медицинское учреждение в течение длительного времени не обеспечило пациентку жизненно важным для неё лекарственным препаратом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Североморска внесено представление в адрес главного врача учреждения здравоохранения. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.

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