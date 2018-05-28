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Главная » Здоровье » По вине главного инженера «Печенга Строй» слесарь получил перелом сустава со смещением
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 16:21

По вине главного инженера «Печенга Строй» слесарь получил перелом сустава со смещением


МОНЧЕГОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина, 1962 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, будучи главным инженером ООО «Печенга Строй», нарушил требования правил охраны труда, не обеспечив контроль за исправностью используемого оборудования. Он допустил выполнение работ подчинённым рабочим на участке ремонтного цеха в городе Мончегорске с использованием неисправной приставной лестницы. В результате слесарь-ремонтник, 1992 года рождения, упал, получив тяжкие телесные повреждения в виде оскольчатого внутрисуставного перелома левой голени со смещением костных отломков.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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