Учёные создают вакцину от аллергии на кошек

28 Мая 2018 года, 19:46

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Российские и австрийские специалисты разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек. Для этого в обеих странах созданы специализированные лаборатории. Всего науке известно восемь «кошачьих» аллергенов. Предполагается, что новый препарат будет эффективен в отношении каждого из них. Об этом сообщают «Известия».

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета начали совместную разработку, которая получила название Cats Project. Ее цель — создание эффективной вакцины от аллергии на кошек. Специалистам уже удалось добиться первых впечатляющих результатов.

«Для вакцины мы использовали протеины. Не взятые от кошек, а искусственно созданные. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию», — рассказал «Известиям» один из руководителей проекта, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета профессор Рудольф Валента.

Результаты международных исследований показали, что в России у 50% детей выявляется повышенная чувствительность к тому или иному аллергену кошки. При этом с течением времени могут появляться клинические симптомы, в дальнейшем они могут прогрессировать, в том числе до тяжелых форм астмы и угрожающих жизни состояний. Это делает создание вакцины крайне актуальным.

По словам заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академика Александра Караулова, аллергены, связанные с кошками, — это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных.

«Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине», — отметил Александр Караулов.