К лету появится программа борьбы с раком

28 Мая 2018 года, 20:00

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении, сообщила в интервью «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«При Минздраве создан специальный координационный совет — программу под нашим руководством разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны. Она будет готова в конце лета», - отметила она. Министр также рассказала, как будет меняться диспансеризация населения и что делает Минздрав для сокращения смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Задачи, которые мы перед собой ставим, — это развитие сосудистой программы и разработка комплексной, комбинированной онкологической программы. Последняя включает много составляющих. От правильной и быстрой диагностики и создания референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических) до организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрения новых препаратов», - рассказала Вероника Скворцова.

Также в России возможно изменится подход к диспансеризации. Вероника Скворцова подчеркнула, что президент в послании Федеральному собранию и потом в указе дал поручение, чтобы каждый человек мог раз в год пройти профилактический осмотр. Работает сильный Федеральный центр профилактической медицины, есть замечательные специалисты, которые состоят в международном регистре ВОЗ. Они на лучшем мировом опыте формируют наши регламенты проведения профилактических осмотров, чтобы добиться их максимальной эффективности.

На вопрос о персонифицированной медицине, министр здравоохранения ответила, что она будет поэтапно входить в жизнь и выражаться в нескольких направлениях. Это прогнозирование болезней задолго до их возникновения на основе использования математики и биоинформатики для понимания предрасположенностей к ненаследственным заболеваниям: сосудистым, онкологическим и другим.