Уже 10 северян подверглись укусам клещей, двое из них — дети

29 Мая 2018 года, 10:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг обращаемости жителей области по поводу укусов клещами. С началом тёплого сезона во многих регионах России активизировались клещи, являющиеся переносчиками инфекционных заболеваний.

Мурманская область не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но отдых и работа некоторой части населения области в весенне – осенний период проходит в регионах, где высока вероятность быть укушенным клещом. На 21 –й календарной неделе (с 21 мая по 27 мая) зарегистрировано пять обращений жителей области по поводу укусов клещей. Все северяне не привитые. Обратившимся лицам оказана медицинская помощь.

Всего с начала мониторинга по поводу укусов клещами в медицинские организации области обратилось 10 человек, из которых двое детей. Присасывание клещей произошло в Республике Карелия (четыре человека), в Ленинградской области (три человека), в Архангельской и Псковской областях, Санкт – Петербурге (по одному человеку).

На прошлой неделе мониторинга «Би-порт» сообщал, что с 14 по 25 мая укусам клеща подверглись трое жителей области. Всего на тот момент пострадало пятеро северян. В их числе один ребёнок.

Специалистами лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» всего исследовано 6 особей клещей, доставленных лицами, пострадавшими от их присасывания, в 30% случаев выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Управление обращает внимание, что самым надёжным средством профилактики КВЭ является вакцинация, которая проводится в течение всего года.