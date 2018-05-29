Пострадавшие в ДТП в Мурманске пассажиры автобуса могут получить страховую выплату

29 Мая 2018 года, 13:25

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — Пассажиры автобуса, который 28 мая стал участником аварии с внедорожников в Мурманске, могут претендовать на страховую выплату. Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на улице Полярные Зори в Мурманске, застрахована в АО «СОГАЗ». Об этом «Би-порту» сообщили в страховой компании.

Для получения выплаты необходимо обратиться в офис компании с паспортом, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий.

Размер выплат для пострадавших рассчитывается по специальной таблице, утвержденной постановлением Правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы.

Днём 28 мая автомобиль «Ниссан Наваро» по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами. В результате происшествия пострадали восемь пассажиров автобуса, водитель автобуса и пассажир автомобиля. Водитель «Ниссана» скончался на месте ДТП.

Фото: Светлана Дёмина