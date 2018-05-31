Мурманчанам рассказали о вреде курения

31 Мая 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - В день Всемирного отказа от курения, 31 мая, медицинские сотрудники провели массовое мероприятие в поликлинике №2. Оганизаторами выступили специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и медицинские работники поликлиники №2.

Студенты медицинского коллежда провели викторины для населения, рассказали о пагубных последствиях курения. В качесте призов участники получали бананы, яблоки, груши.

В рамках акции желающим измерили объем легких, рост, вес, показания давления, раздали буклеты.

Некоторые пожилые люди признавались, что курили в молодости и соглашались с тем, что эта привычка наносит ущерб здоровью.

«Мы хотим привлечь жителей города к этой проблеме, - говорит Александра Раппопорт, психолог центра медицинской профилактики, самое главное — желание бросить курить».

Медицинский персонал провел анкетирование посетителей по вопросам вреда курения, спросил мнение о запрете курения в общественных местах.