Надежное плечо старшего брата: портовики встретились с детьми из областной больницы

01 Июня 2018 года, 14:55

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В День защиты детей мурманские портовики встретились с юными мурманчанами, которым при содействии градообразующего предприятия недавно были проведены высокотехнологические операции в областной клинической больнице им. П. А. Баяндина.

Ребята чувствуют себя отлично, реабилитационный период проходит без осложнений. Такое быстрое восстановление – результат щадящей, малоинвазивной технологии, когда хирург исправляет порок сердца специальным инструментом, вводимым через бедренную артерию.

Мурманский морской торговый порт выделил средства для оплаты пребывания детей в больничном стационере в период подготовки и проведения операций. Это сделало возможным оказать детям высокотехнологичную медицинскую помощь на месте, без выезда за пределы региона. Известный хирург московского кардиологического центра им. А.Н. Бакулева, кандидат медицинских наук Ашот Григорян, специально приезжал в Мурманск, где за два дня провел сразу 19 таких операций.

«Важно, чтобы помощь была адресной. Очень волнительно видеть улыбки выздоравливающих детей и счастливые глаза их мам. Надеемся, что теперь мы навсегда стали добрыми друзьями. Поздравляем ребят с Днем защиты детей, желаем им крепкого здоровья и хотели бы знать, какие изменения будут происходить в их дальнейшей жизни. Может быть, кто-то из них в будущем захочет стать портовиком. Обязательно поддержим такое желание», - отметил на встрече генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Мурманский морской торговый порт не только регулярно помогает тем, кто в этом особенно нуждается, но и сам порой становимся инициатором важных социальных проектов. Часть из них касается здоровья. Так, с начала 2018 года совместно с клиникой семейной медицины «Фламинго Мед» портовики организовали бесплатное УЗИ-обследование для членов мурманских многодетных семей. Диагностическую процедуру уже смогли пройти сотни жителей областного центра.

Оказание современной кардиохирургической помощи детям Мурманский морской торговый порт рассматривает не просто как благотворительную акцию, а как совместный с Мурманской областной клинической больницей проект, позволяющий вернуть здоровье юным землякам, помогающий стать им обычными детьми, такими же, как и другие их сверстники.