Мурманская область получила девять новых автомобилей скорой медицинской помощи

01 Июня 2018 года, 15:32

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась передача новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые были закуплены в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» для медицинских организаций региона. Всего областная станция получила восемь автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и один автомобиль класса «С».

Областной бюджет выделил для их приобретения 27 миллионов рублей. Весь автотранспорт оборудован всем необходимым оборудованием.

«Если в прошлом году мы за счет областного бюджета купили только две скорых, то сейчас девять машин это, конечно, значимо. Ведь потребность, действительно, у нас гораздо больше», - заявил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Два автомобиля отправят в отдаленные уголки области, а шесть машин будут работать в Мурманске и в Североморске. Автомобиль реанимации начинает свое дежурство уже сегодня, а остальные машины должны пройти регистрацию и примерно через неделю приступят к работе.