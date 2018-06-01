Фамилия нового главврача поликлиники в Мурмашах держится в тайне

01 Июня 2018 года, 15:48

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера, 31 мая, глава администрации Кольского района провёл выездное совещание в поселке Мурмаши. Александр Лихолат обсудил с главным врачом ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Александром Корсаковым и главой администрации Мурмашей Татьяной Баженовой предстоящее благоустройство территории Мурмашинской поликлиники.

Реконструкция старого здания пристройки Мурмашинской поликлиники началась в 2015 году. На первом этаже корпуса планируют разместить педиатрическое отделение. Часть крыла займёт кабинет зубопротезирования. Примечательно, что для маломобильных групп граждан предусмотрен отдельный вход. На втором этаже появится женская консультация. Сюда также перевезут стоматологию, которая сейчас находится в другом здании. Ремонтные работы проводятся в рамках региональной программы «Развития здравоохранения». В реконструкцию уже вложено порядка тридцати миллионов рублей.

В здании уже отремонтирована кровля, заменены системы канализации и вентиляции. Установлены новые теплосберегающие окна, сейчас идет отделка внутренних помещений. Оборудован современный теплопункт, который будет подавать отопление и горячую воду в два корпуса. В следующем году строители займутся фасадом нового отделения. Сдать объект планируют к августу 2019 года.

«Поликлиникой в Мурмашах пользуются все жители посёлка. Конечно, они будут рады открытию нового корпуса, который будет укомплектован самым современным медицинским оборудованием. Но нам необходимо еще привести в порядок и территорию вокруг поликлиники. Нужно ее огородить, убрать мусор, сделать подъезд к учреждению здравоохранения, озеленить газоны. Мы обязательно включим проект благоустройства этой территории в программу «Комфортная городская среда». В следующем году мы заложим в бюджет района средства на этот проект, муниципальное образование тоже должно участвовать в софинансировании программы», - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

В рамках инспекции Александр Лихолат также осмотрел несколько муниципальных квартир в посёлке Мурмаши. Служебное жилье планируют предоставить новому главному врачу поликлиники. Его фамилия пока держится в секрете, известно лишь то, что сейчас он работает в одном из медицинских учреждений Мурманска.