В Снежногорске жители меняли сигареты на конфеты

01 Июня 2018 года, 16:30

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера сотрудники Городской библиотеки «Центр-Книга» в Снежногорске во Всемирный день отказа от табака вышли на улицы города и провели профилактическую акцию по пропаганде здорового образа жизни.

Библиотекари вместе со школьниками-волонтёрами рассказали снежногорцам о пагубном воздействии табака на здоровье, поделились с альтернативами вредных привычек – активный отдых, занятие спортом, интересные увлечения, творчество, хобби и, конечно же, чтение.

Юные волонтёры раздавали прохожим тематические буклеты. В каждом – убедительные факты о непоправимом вреде курения и советы тем, кто решил расстаться с этой пагубной привычкой. Во время акции курящим прохожим предлагалось обменять сигареты на конфеты.