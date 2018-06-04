Число северян, пострадавших от укусов клещей возросло до тринадцати

05 Июня 2018 года, 09:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг обращений жителей области по поводу присасывания клещей. В статистике по поводу присасывания клещей лидируют обращения жителей Мурманской области, возвратившихся после посещения Республики Карелия (четыре человека) и Ленинградской области (три человека).

На 22 неделе (с 28 мая по 3 июня 2018 года) зарегистрировано три обращения. Все обратившиеся за медицинской помощью не привиты от клещевого вирусного энцефалита, обращения поступили после возвращения с территорий, расположенных в Архангельской, Владимирской и Рязанской областей.

Всего с начала ведения мониторинга (15 марта 2018 года) по состоянию на 31 мая 2018 года в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 13 человек, из них двое детей. «Би-порт» сообщал, что на прошлой неделе укусам клещей подверглись пять человек.

С начала ведения мониторинга обращений жителей области лабораторией особо – опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» исследовано семь особей клещей, снятых с потерпевших. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в двух экземплярах.