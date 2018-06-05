Жителя Мончегорска с неврологическим заболеванием хотят лишить водительских прав

05 Июня 2018 года, 12:23

МОНЧЕГОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мончегорска в связи с поступившим обращением провела проверку соблюдения законодательства, направленного на недопущение к управлению транспортными средствами лиц. Это касается водителей, страдающих заболеваниями, препятствующими их допуску к управлению транспортными средствами.

Из обращения жительницы Мончегорска следовало, что в феврале 2018 года она попала в ДТП с участием человека, имеющего признаки заболеваний, при которых управление транспортными средствами противопоказано. В ходе проверки было установлено, что водитель имеет права с 2009 года.

Так как автолюбитель страдает неврологическими заболеваниями, он не может быть допущен к управлению автомобилем. Прокурор города направил в Мончегорский городской суд административное исковое заявление о прекращении права управления транспортными средствами вышеуказанного гражданина в связи с медицинскими противопоказаниями.