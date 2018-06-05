Областной Минздрав не обеспечил ребёнка-инвалида инсулином

06 Июня 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — Министерство здравоохранения Мурманской области вновь уличили в не обеспечении человека льготными лекарственными препаратами. На этот раз в прокуратуру обратились законные представители ребёнка-инвалида. Он имел право на льготное обеспечение инсулином деглудеком. Однако властями закупка данного препарата не была произведена.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ведомства обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом в соответствии с потребностью в препарате. Не дожидаясь судебного решения, органы власти выполнили данные требования.