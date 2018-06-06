Врачам могут запретить скрывать от родителей беременность подростков

06 Июня 2018 года, 14:18

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, который разрешает родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних детей старше 15 лет. В настоящее время информация о таких подростках составляет врачебную тайну и получить к ней доступ родители могут только с согласия ребёнка, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект был разработан депутатами Самарской думы в марте 2017 года. В мае 2018 года в закон были внесены правки и представлены на суд федерального парламента. Если документ будет одобрен, то родители смогут узнавать о болезнях, беременности и употреблении наркотиков своими детьми.

Фото: finrb.ru