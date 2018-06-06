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Жизнь в Мурманске


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Главная » Здоровье » Двум маленьким мурманчанам выделят деньги на лечение
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 18:04

Двум маленьким мурманчанам выделят деньги на лечение


МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – По итогам очередного заседания общественного наблюдательного Совета благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» принято решение оказать поддержку еще двум маленьким мурманчанам. Благодаря неравнодушию мурманчан на лечение детей удалось собрать более 14 миллионов рублей.

«Благотворительный проект реализуется в Мурманске шесть лет. За это время уже более 160 маленьких северян получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья», - отметила член наблюдательного совета акции «Помоги спасти жизнь ребенка» Наталия Телибаева.

Для сбора средств в общественных местах города (поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы, называемые «Добрыми сердцами». За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности.

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