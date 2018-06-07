Мурманская область намерена участвовать в национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями

08 Июня 2018 года, 10:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Правительство Мурманской области намерено подать заявку на участие в национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун по итогам «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что программа рассчитана на период до 2024 года и обойдёт в 1 трлн рублей.

В ходе «прямой линии» ведущие вспомнили случай Дарьи Стариковой из Апатитов. Девушка год назад рассказала президенту о плачевном состоянии медицины в городе и области.

Марина Ковтун сообщила, что в 2018 году на ремонтные работы в больнице Апатитов будет направлено порядка 60 млн рублей. На эти средства будет завершён капремонт лечебного корпуса. В частности, там появится круглосуточное терапевтическое отделение с палатами интенсивной терапии и химиотерапии. В следующем году запланирован ремонт двух этажей лечебного корпуса в Кировске – для размещения первичного сосудистого центра и современного приемного отделения. На эти цели заложено 40 млн рублей.

В поликлинику Апатитов с июля 2017 года семь раз выезжали врачи областного онкодиспансера, работали 10 специалистов, осмотрено 146 пациентов. Администрацией больницы совместно с администрацией города по рекомендации регионального правительства организована работа социального такси для перевозки домой пациентов, доставленных из Апатитов в приемный покой в Кировске. На принципах государственно-частного партнёрства в Апатитах реализован проект по созданию диализного центра.