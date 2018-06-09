Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии кори в Украине

09 Июня 2018 года, 09:29

УКРАИНА/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает о продолжающемся эпидемиологическом неблагополучии по кори в Украине. Рост заболеваемости корью, начавшийся летом 2017 года, интенсивно проявляется и в текущем году.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года в Украине корью заболело более 18 тысяч человек, из которых около 12 тысяч - дети. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей. Наибольшее число заболевших зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

Причина распространения заболевания - низкий охват населения прививками против кори в рамках реализации национального календаря профилактических прививок. Он связан, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, с ограничением доступа к качественным медицинским услугам. Аналогичная ситуация складывается и в отношении других инфекций, прививки против которых должны проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок (дифтерии, коклюша, полиомиелита).

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает жителям области: корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы с воздушно-капельным механизмом передачи. Источник инфекции - заразившийся человек. Он опасен для окружающих в течение 7-10 дней, процент передачи инфекции при тесном контакте составляет почти 100% случаев при отсутствии вакцинации. При планировании выезда в приграничные регионы с Украиной и в Украину, Управление настоятельно рекомендует убедиться в наличии у всех выезжающих прививки против кори.

Заболевание проявляется в виде сыпи на кожных покровах, а также поражением верхних дыхательных путей, глаз. Первые признаки заболевания проявляются на 10-21 день после заражения и характеризуются повышением температуры тела до 38 градусов и выше, недомоганием. Обычно на 13-14 день, за ушами и на щеках появляется сыпь. Корь опасна тяжёлыми осложнениями: коревой пневмонией, менингитом, энцефалитом. Осложнения могут провоцировать инвалидность или заканчиваться летальным исходом.

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