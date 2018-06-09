Прививки для детей от гемофильной инфекции сделают обязательными

09 Июня 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Минздрав постановил к 2020 году увеличить число дней в национальном календаре вводимых профилактических прививок. Одним из таких пунктов стала обязательная вакцинация детей от гемофильной инфекции, сообщают «Известия».

Напомним, гемофильная инфекция представляет собой заболевания менингитом, пневмонией, сепсисом. Последствиями заражения такой инфекцией становятся поражение сердца и суставов. В настоящее время от данного вида инфекции бесплатно прививают только младенцев из группы риска.

Кроме того, в национальный календарь профилактических прививок планируют включить бесплатное введение инъекции детям от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, гемофильной инфекции, а также от ветрянки и «кишечного гриппа».

Ранее сообщалось о том, что массовое производство инъекции от данного вида заболевания планируется запуститься уже до конца текущего года.