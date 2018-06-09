В Мурманске создана ассоциация офтальмологов-страбизмологов

09 Июня 2018 года, 16:17

МУРМАНСК/ 9 июня – В пятницу на базе мурманской клиники семейной медицины состоялось первое заседание мурманского регионального отделения Ассоциации офтальмологов-страбизмологов. Страбизмологи – специалисты, занимающиеся лечением косоглазия. И хотя в Мурманской области детей, страдающих этим заболеванием, – около 7%, важно начинать лечение в раннем детстве.

«Детской офтальмологии в последние годы уделялось мало внимания. Наше региональное отделение ассоциации создается для того, чтобы повысить знания и навыки врачей в регионе, чтобы создать площадку для их общения, для обсуждения сложных вопросов, – говорит врач-офтальмолог высшей категории, руководитель Мурманского регионального отделения Ассоциации офтальмологов страбизмологов Ирина Тарасова. – Когда я пришла в частную клинику, думала, что буду отвечать только за себя, буду лечить по своим наработкам. Но отработав какое-то время, я поняла, что хочу делиться знаниями, обучать молодых врачей. Бороться с заболеванием, когда оно запущено, гораздо труднее. И офтальмологи, которые работают в платной медицине, и те, кто в государственных лечебных учреждениях, должны взаимодействовать. Ведь главная наша цель – это качественное оказание услуги».

К слову, впервые в России Ассоциация офтальмологов-страбизмологов была создана в 2017 году. На сегодняшний день в ней 157 членов из 85 российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.