Сотрудников АО «Ямалстрой» тестировали на ВИЧ

13 Июня 2018 года, 17:12

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – По инициативе межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации Кольского района специалисты ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» провели акцию в АО «Ямалстрой» по информированию и тестированию на ВИЧ на рабочих местах.

Цель профилактической акции – повышение информированности социально адаптированного трудоспособного населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и увеличение количества добровольно тестируемых граждан. Специалисты Центра подробно рассказали о важности раннего выявления ВИЧ-инфекции, выдали информационные наглядные материалы и провели анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Всего мероприятием было охвачено более 100 сотрудников АО «Ямалстрой», в том числе работающих вахтовым методом. В экспресс-тестировании приняли участие 56 человек.