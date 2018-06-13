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Главная » Здоровье » На профилактику производственного травматизма в Мурманской области выделят 105 млн рублей
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 13:31

На профилактику производственного травматизма в Мурманской области выделят 105 млн рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — В 2018 году на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний будет выделено 105 млн рублей. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.

«В 2017 году 349 работодателей использовали 92,6 млн рублей на организацию безопасного труда своих работников. В 2018 году на эти цели планируется направить 105 млн рублей. На сегодняшний день инвестировать средства в улучшение условий труда пожелали только 30 страхователей», - говорится в сообщении.

Участие в программе позволяет работодателям использовать до 20% от суммы страховых взносов, перечисленных в предыдущем году, на мероприятия по охране труда. Обязательным условием для получения финансирования является отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

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