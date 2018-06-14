Для пребывающих в больницах и санаториях планируют создать «курилки»

14 Июня 2018 года, 17:45

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Самарская губернская дума в среду внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет создавать места для курения в больницах и санаториях. Депутаты Самарской губернской думы ссылаются на мнение экспертов, согласно которому «полный запрет на курение табака является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся в указанных организациях в связи с причинами, не связанными с данной пагубной привычкой, и вынуждены резко бросить курить». Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект предусматривает, что на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, которые оборудованы системами вентиляции», - говорится в пояснительной записке, размещённой в думской электронной базе данных.

В настоящее время курение в указанных местах запрещено на основании известного антитабачного закона, принятого в 2013 году. Между тем у руководителей таких организаций отсутствует право штрафовать граждан за нарушение запрета. При этом сотрудники надзорных органов «объективно не в силах охватить все указанные учреждения и обеспечить в них постоянный контроль за соблюдением запрета на курение табака», констатируют разработчики.

«На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, находящиеся в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, вынуждены нарушать установленный запрет на курение табака, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан», - отмечают они.