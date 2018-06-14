В Кольском районе строят и реконструируют объекты здравоохранения

14 Июня 2018 года, 18:29

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе открываются и возобновляют работу на новом современном уровне медицинские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Новые учреждения открыты в Ура-Губе и в Шонгуе. В Минькино в ближайшее время откроется обновлённый ФАП. Новый пункт будет построен и в Мишуково. На 2019-2020 годы в плане развития здравоохранения - строительство нового ФАПа в Магнетитах.

Также региональное министерство здравоохранения внесло в программу по развитию здравоохранения на 2019-2020 годы Териберку. Принято решение строить в селе совершенно новый, современный фельдшерско-акушерский пункт. Продолжается реконструкция педиатрического отделения поликлиники в Мурмашах. В 2017 году отремонтировали кровлю и заменили стеклопакеты в здании амбулатории посёлка Молочный. К 2020 году здесь планируется также провести косметический ремонт внутренних помещений амбулатории и обновить мебель.