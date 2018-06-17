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Главная » Здоровье » Мурманский филиал СОГАЗ-Мед подвел итоги конкурса «Народный врач» - 2018
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 12:33

Мурманский филиал СОГАЗ-Мед подвел итоги конкурса «Народный врач» - 2018


Страховая компания «СОГАЗ-Мед» проводит конкурс «Народный врач» с 2012 года, а на территории Мурманской области - четвертый год подряд. Проведение данного мероприятия активно поддержали в Министерстве здравоохранения Мурманской области. В этом году народного врача выбирали в четырёх городах Мурманской области: Оленегорске, Североморске, Заполярном и Никеле.

Напомним, голосование проходило с 16 апреля по 07 июня 2018 г.  В течение этого времени жители городов-участников конкурса смогли выразить свою благодарность и признательность тем, кто не только профессионально и грамотно ставит диагноз и борется за наше здоровье, но и всегда остается внимательным к пациентам.

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Ведь, несмотря на возрастающую ежедневную нагрузку, очень важно в этом потоке многообразной информации оставаться не просто высококлассным специалистом, а действительно человеком, откликающимся на, казалось бы, незначительные, но такие важные для пациентов вопросы.

В этом году за 119 врачей было отдано более 1200 голосов.

Итак, народными врачами в Оленегорске стали:

-  в номинации «Лучший врач-терапевт» - Сокотова Анна Витальевна (врач-терапевт участковый, ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»);

-  в номинации «Лучший врач-педиатр» - Камолова Мухабат Исаковна (врач-педиатр участковый, ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»);

- в номинации «Лучший узкий специалист» - Гудожникова Ирина Ивановна (врач акушер-гинеколог, ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»).

В Североморске следующие «народные» победители:

-  в номинации «Лучший врач-терапевт» - Панасюк Наталья Григорьевна (врач общей практики амбулатории п.г.т. Североморск–3, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»);

-  в номинации «Лучший врач-педиатр» - Уразбаева Лариса Анатольевна (врач-педиатр участковый п. Сафоново, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»);

- в номинации «Лучший узкий специалист» - Флегентова Анжела Лазаревна (врач-онколог, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»).

Заполярный и Никель выбрал своих народных врачей:

-  в номинации «Лучший врач-терапевт» - Щербакова Наталья Юрьевна (врач общей практики пгт. Никель, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»);

-  в номинации «Лучший врач-педиатр» - Дурягин Николай Алексеевич (заведующий отделением, врач-педиатр, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»);

- в номинации «Лучший узкий специалист» - Кондрашов Александр Алексеевич (врач-психиатр участковый, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»).

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Примечательно, что в этом году пришлось вносить коррективы в порядок выбора победителей, т.к. несмотря на отсутствие номинации, необходимо было отметить фельдшера амбулатории в п. Корзуново Печенгской ЦРБ, Возного Сергея Владимировича, за которого отдали свои голоса более 200 человек.

15 июня 2018 года в торжественной обстановке праздника, посвящённого Дню медицинского работника, заместитель руководителя службы обязательного медицинского страхования Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Татьяна Сергеевна Гурьева поздравила победителей конкурса, вручила им эксклюзивные дипломы, индивидуальные медали и памятные подарки. 

«Настоящий профессионал всегда держит руку на пульсе современных технологий. А если профессионал может внимательно выслушать, не забыть все аспекты, удостовериться, что пациенту всё понятно в схеме лечения, то такое отношение к своим профессиональным обязанностям всегда откликается в сердцах обычных людей. И именно такой специалист с большой буквы становится действительно Народным врачом. Мы рады, что, благодаря нашему конкурсу, всегда удается услышать народное мнение, отблагодарить и сказать «спасибо» именно тем самым народным избранникам!», - отметила Татьяна Сергеевна.

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По окончании церемонии награждения руководство филиала получило слова благодарности от врачей за предоставленную возможность определить лучших работников медучреждений путем единого голосования пациентов.

Социальный проект страховой компании «СОГАЗ-Мед» «Народный врач» был признан лучшим по версии федеральной Программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «медико-социальные проекты». Конкурс «Народный врач» проводится компанией «СОГАЗ-Мед» уже на протяжении нескольких лет. Выбор лучших врачей основывается на мнении их пациентов. По условиям конкурса в доступных для граждан местах (в офисах компании «СОГАЗ-Мед», в медицинских организациях и т.п.) каждый желающий может проголосовать за кандидатуру врача.

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