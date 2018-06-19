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Главная » Здоровье » В Мончегорске прошёл концерт, посвящённый Дню медработника
 
 
 
 
19 Июня 2018 года, 14:38

В Мончегорске прошёл концерт, посвящённый Дню медработника


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Праздничный концерт собрал со всей Мурманской области ветеранов здравоохранения, врачей, медсестёр, водителей скорой помощи, санитарок и представителей других профессий, связанных с медициной. В зале мончегорского Городского центра культуры собрались медики из городов региона (Мончегорск, Кировск и другие). Им вручали награды разного уровня - от Совета Федерации, губернатора и правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы.

Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, в этом году медики отмечают свой праздник не только торжествами: в том числе провели спартакиаду и планируют устроить КВН. А подводя итоги работы за минувший год, он отметил, что много внимания уделяется материально-технической базе.

Министр оценил уровень здравоохранения в области, как высокий:

«По итогам года смертность самая низкая за всю историю области. А по результатам независимых опросов наше здравоохранение по эффективности на втором месте по Северо-Западу. Поэтому мы считаем, что помощь медики оказывают достойно, квалифицированно и делают все, чтобы ее улучшить», - сказал он со сцены.

В частности, в Мончегорске завершен ремонт в детской поликлиники и к концу года планируется открыть женскую консультацию в новом помещении, в Ковдоре выполнен ремонт взрослой поликлиники и начат ремонт стационара. «Би-порт» сообщал о постройке и ремонте объектов здравоохранения в Кольском районе. 

Что касается жалоб недовольных лечением, то Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган отметил, что количество таких обращений, поступающих в его адрес, сокращается: «Почти не стало обращений из-за того, что ребёнка не обеспечивают необходимым лекарством. Хотя я знаю, как трудно сделать это своевременно, и как дороги эти лекарства. Отрадно и важно, что с детьми работают профессионалы, что врачи чувствуют ребенка и проявляют нужную заботу».

Фото: Л. Калинина/Kn51.ru 

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