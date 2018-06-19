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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Более 20 северян пострадали от укусов клещей
 
 
 
 
19 Июня 2018 года, 17:50

Более 20 северян пострадали от укусов клещей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – По данным еженедельного эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, зарегистрировано 22 обращения жителей области в медицинские организации в связи с присасыванием клещей. Из них три ребёнка. Мониторинг начат Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области с 15 марта 2018 года.

Присасывание клещей произошло на территориях регионов: Республика Карелия, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Рязанская, Псковская области. Наибольшее число пострадавших жителей, шесть человек, вернулись из Архангельской области. Случаев заражения людей клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

Лабораторией особо - опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проводятся исследования клещей на заражённости вирусом клещевого энцефалита. По состоянию на 14 июня 2018 года исследовано 11 экземпляров клещей, снятых с пострадавших. У четырёх особей обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита. Ранее «Би-порт» сообщал о ситуации в Мурманской области на 3 июня. На тот момент было зафиксировано 13 случаев укусов клещей.

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