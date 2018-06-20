Малоимущим гражданам могут помочь купить лекарства первой необходимости

20 Июня 2018 года, 13:34

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня Госдумой будет рассмотрен законопроект, полагающий выплату субсидий гражданам с низкими доходами, покупающим лекарства первой необходимости.

Законопроект подразумевает выплату гражданам более 10% от их месячного дохода, который составляет 11 тысяч рублей. При этом, предполагается, что 2-3 тысячи своего дохода россиянин тратит на покупку лекарств.

Важно отметить, что при этом дополнительной нагрузки на федеральный бюджет не планируют, выплачивать компенсации малоимущим предлагается из региональных бюджетов.

Для получения субсидии гражданину необходимо подсчитать процентную долю бюджета, которую ему предстоит затратить на покупку прописанных ему лекарственных препаратов. Если сумма составляет более 10%, то ему следует обратить с заявление на выплату в региональный Минздрав.

Авторы проекта предусмотрели ещё один нюанс: в случае, если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов.