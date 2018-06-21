При проверках медучреждений теперь будут учитываться удобство времени ожидания и вежливость работников

21 Июня 2018 года, 19:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района разъясняет, что с апреля 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Закон Мурманской области об охране здоровья граждан. Изменения коснулись медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Мурманской области.

Теперь в отношении организаций будет проводиться независимая оценка качества условий оказания ими услуг. Она является одной из форм общественного контроля, проводимого в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями и повышения качества их деятельности. Следует отметить, что оценка качества условий оказания медицинских услуг не является механизмом контроля за качеством оказанной медицинской помощи.

В рамках проводимой оценки будут оцениваться условия оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации, удобство времени ожидания, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворённость условиями оказания услуг. Также будет учитываться доступность медицинских услуг для инвалидов.

Оценка в отношении одной и той же медицинской организации будет проводиться не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. При этом её результаты будут учитываться при оценке эффективности деятельности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также руководителей органов местного самоуправления.