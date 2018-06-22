Тем временем, учёные нашли путь к долголетию

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске готовятся к новому отопительному сезону
 
 
 
 

Курсы валют 22.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,8229
0,1341
1 USD
Доллар США
63,7873
0,1698
1 EUR
Евро
73,6871
0,0753
10 NOK
Норвежских крон
78,4543
0,8180
10 SEK
Шведских крон
71,7865
0,3319
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
4.4 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
22 Июня 2018, 15:00
В Мурманске согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
В Кировске появится трасса для натурбана
22 Июня 2018, 13:06
В Кировске появится трасса для натурбана
Десять электромобилей прибудут сегодня в Мурманск в рамках первого международного автопробега
22 Июня 2018, 11:40
Десять электромобилей прибудут сегодня в Мурманск в рамках первого международного автопробега
В Североморске прошла мемориальная акция «Свеча памяти»
22 Июня 2018, 11:24
В Североморске прошла мемориальная акция «Свеча памяти»
 
 
 
 

Самое читаемое

При проверках медучреждений теперь будут учитываться удобство времени ожидания и вежливость работников
21 Июня 2018, 19:20
Синоптики прогнозируют грозы в отдельных районах области
22 Июня 2018, 08:09
Мужчина угорел в автомобиле в Коле
22 Июня 2018, 09:54
В Мурманске наркоман на Лексусе сбил полицейского
22 Июня 2018, 12:06
Депутаты Мурманска провели внеплановую проверку управляющих компаний
22 Июня 2018, 10:50
Спасатели эвакуировали группу туристов из Хибин
22 Июня 2018, 09:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Здоровье » Тем временем, учёные нашли путь к долголетию
 
 
 
 
22 Июня 2018 года, 18:15

Тем временем, учёные нашли путь к долголетию


МИР/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Старение можно уменьшить, исключив потребление белка TXNIP, выяснили учёные Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге.

Таким образом, учёные разобрались в том, что избыток белка ускоряет процесс старения. TXNIP контролирует продолжительность жизни у человека и животных.

Важной характерной чертой белка является то, что он может нарушать баланс активных форм кислорода, а увеличение их количества как раз приводит к старению организма. TXNIP же блокирует фермент TRX-1, который способен нейтрализовать избыток активных форм кислорода.

Для проверки своих доводов учёные провели эксперимент, для которого им потребовались добровольцы старше 55 лет и пациентов в возрасте от 20 до 25 лет. Взяв необходимые анализы и, сравнив показатели, врачи выяснили, что клетки пожилых людей производят значительно больше TXNIP.

Отмечается, что аналогичные выводы были получены после анализа других клеток и тканей человеческого организма, а также после исследования с участием плодовых мух.

По словам ученых, исследование подтвердило, что TXNIP является ключевым регулятором процесса старения.

Важным замечаем учёных стало то, что, по их словам, они нашли сотни генов, которые так или иначе связаны со старением. Но достаточно всего лишь исключить из организма белок TXNIP, чтобы замедлить этот процесс.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»