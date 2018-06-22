Тем временем, учёные нашли путь к долголетию

22 Июня 2018 года, 18:15

МИР/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Старение можно уменьшить, исключив потребление белка TXNIP, выяснили учёные Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге.

Таким образом, учёные разобрались в том, что избыток белка ускоряет процесс старения. TXNIP контролирует продолжительность жизни у человека и животных.

Важной характерной чертой белка является то, что он может нарушать баланс активных форм кислорода, а увеличение их количества как раз приводит к старению организма. TXNIP же блокирует фермент TRX-1, который способен нейтрализовать избыток активных форм кислорода.

Для проверки своих доводов учёные провели эксперимент, для которого им потребовались добровольцы старше 55 лет и пациентов в возрасте от 20 до 25 лет. Взяв необходимые анализы и, сравнив показатели, врачи выяснили, что клетки пожилых людей производят значительно больше TXNIP.

Отмечается, что аналогичные выводы были получены после анализа других клеток и тканей человеческого организма, а также после исследования с участием плодовых мух.

По словам ученых, исследование подтвердило, что TXNIP является ключевым регулятором процесса старения.

Важным замечаем учёных стало то, что, по их словам, они нашли сотни генов, которые так или иначе связаны со старением. Но достаточно всего лишь исключить из организма белок TXNIP, чтобы замедлить этот процесс.