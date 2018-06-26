В Мурманской области зафиксирован случай клещевого энцефалита

26 Июня 2018 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — На прошлой неделе в Мурманской области было зарегистрировано восемь обращений жителей области в связи с присасыванием клещей. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом – укус произошёл в Омской области. В настоящее время пострадавший находится на стационарном лечении в медицинской организации», - сообщили агентству в ведомстве.

За период с 15 марта в медицинские организации области обратились 30 человек, среди которых 3 ребёнка. В статистике по поводу присасывания клещей лидируют обращения после посещения Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также Республики Карелия.