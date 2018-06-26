В Кандалакшской ЦРБ не оказали должную помощь ребёнку с травмой

26 Июня 2018 года, 14:11

КАНДАЛАКША/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — Прокуратура пришла с проверкой в Кандалакшскую ЦРБ после обращения родителей несовершеннолетнего, 2002 года рождения. Заявитель пожаловался, что сыну не была оказана необходимая медицинская помощь.

Как было установлено, мальчик получил травму на тренировке по самбо. Он обращался за получением помощи в Кандалакшскую ЦРБ. Там врачи неправильно провели диагностику по результатам рентгенологического исследования. Располагая сведениями о наличии изменений в правом плечевом суставе ребенка при повторной травме, полученной через несколько дней, врач не назначила рентгенологического исследования. Сам факт повторного обращения ребёнка за помощью не отражён в медицинских документах.

Медработник также не принял меры для установления правильного диагноза и лечения, несмотря на неоднократные обращения родителя ребенка по вопросу выдачи направления на плановую госпитализацию в Мурманск. Только после обращения заявителя в Министерство здравоохранения Мурманской области за оказанием содействия направление было выдано.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление главному врачу ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» Представление рассмотрено и удовлетворено, два врача привлечены к дисциплинарной ответственности.