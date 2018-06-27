Эксперт ПОРА: Телемедицина может сохранить жизнь

27 Июня 2018 года, 17:30

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в Экспертном центре «Проектный офис развития Арктики ПОРА» состоялся Дискуссионный клуб на тему: «Телемедицина в Арктике: актуальность, реальность, перспективы». Модератором выступил эксперт ПОРА по инновационному развитию Сергей Майоров.

Он отметил, что телемедицина – перспективное направление здравоохранения, которое дает людям возможность получить квалифицированную помощь, не выходя из дома. Также развитие телемедицины в условиях Арктической зоны РФ имеет свои особенности.

«Громадные расстояния, слабое развитие транспортной инфраструктуры, суровый климат - всё это не позволяет содержать полностью оснащенные медицинские центры в каждом населенном пункте. Жители АЗРФ оказываются отрезанными от квалифицированной и своевременной медицинской помощи. Телемедицина может стать способом оказания качественных медицинских услуг в Арктике, предупредить серьезные заболевания, сохранить жизнь и здоровье жителям региона», - рассказал Сергей Майоров.

Директор по развитию «Телемед Хелп» Сергей Гилев в своём выступлении отметил, что в настоящее время телемедицина рассматривается в двух вариациях: как маркетинговый инструмент для продаж лекарственных средств и чисто медицинская составляющая. Главной проблемой Сергей выделил не расстояния, а необходимость наличия высокотехнологичного оборудования.

А советник по цифровому здравоохранению АО «Фирма Айти. Информационные технологии» Олег Савищев, отметил, что в существующей системе телемедицины строго предусмотрена авторизация всех сторон, но из-за несовершенства законодательства могут возникнуть проблемы с идентификацией пользователей. Сейчас невозможно выдать всему населению России высококвалифицированную электронную подпись, в связи с этим пока нет стопроцентной гарантии полной защиты данных пользователей.

Подводя итоги мероприятия, Сергей Майоров отметил, что в настоящее время из всех регионов Крайнего Севера только в Якутии развивается телемедицина. Другие регионы пытаются внедрить в сферу здравоохранения нововведения, однако возникают сложности, связанные с отсутствием квалифицированных специалистов в области информационных технологий.