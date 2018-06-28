Учёные рассказали сколько можно выпить алкоголя без риска для здоровья

28 Июня 2018 года, 18:49

МИР/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Ученые определили «умеренную» дозу алкоголя для тех, кто не желает отказываться от него полностью.

Таким образом, после анализа данных о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет, обратив внимание на то, как часто и в каком количестве они употребляют алкогольные напитки, учёные выявили, что у мужчин, которые позволяли себе «перебрать» со спиртным, повышались кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин наблюдался повышенный уровень сахара в крови. При анализе данных учитывались как диета, так и физическая активность участников исследования.

Заключением учёных стала сравнительно безопасная доза алкоголя, которую можно употреблять без какого-либо риска. Она составила в среднем от одного до двух порций алкоголя для мужчин и одну порцию для женщин. При этом одна порция эквивалентна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепких спиртных напитков.