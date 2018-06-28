В канун Дня работников морского и речного флота расширен список участников совместного благотворительного проекта ПАО «ММТП» и «ФламингоМед»

28 Июня 2018 года, 16:48

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - На протяжении четырех месяцев ПАО «Мурманский морской торговый порт» совместно с клиникой семейной медицины «ФламингоМед» реализует масштабный благотворительный проект для многодетных семей «Здоровая семья – будущее региона». Всем мурманским родителям, имеющие трех и более детей, предлагается бесплатно пройти ультразвуковое обследование брюшной полости, щитовидной и молочных желез.

Руководство градообразующего предприятия и медицинского учреждения приняли решение провести акцию в рамках проекта – расширить перечень участников программы и сделать процедуры ранней диагностики заболеваний доступными для неработающих ветеранов «Мурманского морского торгового порта».

Накануне профессионального праздника работников морского и речного флота, неработающим пенсионерам, имеющие трудовые заслуги за годы работы в порту, предложено пройти УЗИ-обследование органов брюшной полости, щитовидной железы. Напомним, что в преддверии Дня Победы диагностические процедуры прошли портовики: труженики тыла и дети войны. В итоге бесплатные медицинские услуги уже были оказаны тридцати пенсионерам, а также порядка двумстам членам многодетных семей Мурманска.

Мурманский морской торговый порт регулярно помогает жителям областного центра и проводит ряд важнейших социальных проектов с медицинскими учреждениями. При поддержке ПАО «ММТП» были проведены уникальные рентгенохирургических операций девятнадцати детям, страдающим пороком сердца, а также организована программа реабилитации детей с ограниченными возможностями с помощью горнолыжного спорта.