До -9 градусов может похолодать в Мурманской области

22 Декабря 2016 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. Температура воздуха +1 до -4 градуса, при прояснениях до -9 градусов. Гололедица, местами сильная.

В Баренцевом море наблюдается ветер юго-западный, южный 15-20 м/с. На востоке моря - медленное обледенение судов.

В связи с наблюдающимися положительными температурами воздуха, лёд на реках и водоёмах становится непрочным.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха 0 градусов, ветер юго-западный 6-9 м/с.