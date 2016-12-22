Муниципалитеты оказались неготовы к нынешним погодным условиям

22 Декабря 2016 года, 08:10

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун потребовала от муниципальных властей приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и поселков.

«Все силы должны быть брошены на борьбу с последствиями снегопада и гололедицей. Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия», – сказала глава региона.

Напомним, вечером 16 декабря в центре Мурманска на женщину с ребёнком с крыши дома упала наледь с элементами фасада. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. ПО данному факту было возбуждено уголовное дело, а главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву было внесено прокурорское представление по факту ненадлежащего контроля за уборкой снега и наледи.

Оценку действиям городских властей Марина Ковтун дала во время итоговой пресс-конференции, которая состялась 20 декабря.

«Украшение города это, конечно, хорошо, и фонтаны. Но администрация должна заниматься своими первоочередными задачами», - сказала губернатор.

Она обратила внимание, что жалобы на коммунальную ситуацию в городе поступают на почту губернатора постоянно: снег не убирается, мусор не вывозится.