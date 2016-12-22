В мурманском рыбном магазине произошёл пожар

22 Декабря 2016 года, 08:30

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Ночью 22 декабря в Мурманске на улице Рогозерская, 15 произошёл пожар. По данным Яндекс.Карты по указанному адресу располагается одно из зданий компании «Норд-Вест», разнимающейся реализацией рыбной продукции. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:50.

«В результате пожара огнём повреждены внутренние конструкции и электрокабели»,- сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.