22 Декабря 2016 года, 09:25

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - Сегодня Оленегорский подземный рудник «Олкона» добыл 16-миллионную тонну руды. Такого результата коллектив ОПР достиг почти за 12 лет работы.

Производительность рудника за последние годы значительно увеличилась. Если за первые шесть лет работы горняки добыли 5,6 млн. тонн руды, то за вторую шестилетку больше 10 млн. тонн. «В этом в первую очередь заслуга коллектива – сегодня у нас трудится 180 человек, - говорит директор ОПР Николай Агалаков. – Немалый вклад внесла и техника, которую мы постоянно обновляем». Так, в 2014 году работники рудника ввели в эксплуатацию буровую установку Simba. В 2015 году в помощь горнякам пришла подземная машина кровлеоборщик, которая сбивает с кровли и бортов выработок отслоившиеся куски горной массы. Это помогает бригадам работать безопасно. А в этом году парк техники ОПР пополнился подземной машиной для зарядки забоев взрывчаткой и автосамосвалом.

Среди работников ОПР немало передовиков производства. Руководство подразделения отмечает высокие результаты дежурного слесаря по ремонту оборудования Дениса Ахинькова, взрывника Максима Бочкарева, электрогазосварщика Сергея Бышко, бригадира машинистов погрузочно-доставочной машины Александра Левендеева. Коллектив гордится не только производственными итогами, но и спортивными достижениями. «Буквально на прошлой неделе мы выиграли чемпионат комбината по бадминтону, - говорит ведущий инженер ОПР по горным работам Виталий Корыткин. – Юбилейная тонна – это, конечно, приятно, хотя в потоке повседневных дел о таких событиях забываешь».