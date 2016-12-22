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Главная » НОВОСТИ » Арсенал системы пылеподавления ПАО «ММТП» пополнился двумя мобильными пушками
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 09:50

Арсенал системы пылеподавления ПАО «ММТП» пополнился двумя мобильными пушками


МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - В порту уже провели испытания мобильных установок, и при наступлении неблагоприятных метеорологических условий они готовы приступить к работе.

Новые передвижные установки WLP 718, как и предыдущие модели, произведены в Италии. Итальянские специалисты подчеркивают, что принцип работы WLP основан на воспроизведении природных явлений и оптимизации их эффективности при помощи передовых технологий.

Каждая такая «пушка» оснащена тремя кольцами уникальных форсунок, проходя через которые чистая вода под высоким давлением распадается на мельчайшие частицы. Размер образуемых частиц составляет от 5 до 150 микрон, что обеспечивает высокую гидродинамическую эффективность при низком потреблении воды и энергии.

Мощные вентиляторы распыляют туманную завесу на расстояние до 90 метров. При этом установки могут поворачиваться на 340 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Таким образом, в зоне работы каждой «пушки» образуется облако водяного или снежного тумана площадью до 24 тысяч квадратных метров.

Передвижные установки WLP 718 к месту работы буксируются при помощи трактора. Две единицы этой универсальной техники были приобретены ПАО «ММТП» заранее. Также заблаговременно 5 работников предприятия прошли специальное обучение для эксплуатации мобильных систем пылеподавления.

Стационарная система пылеподавления на базе четырех установок WLP 800 заработала на территории одного из грузовых районов порта с лета 2015 года, что позволило снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны на 49 процентов. Эти данные подтверждается контрольными измерениями, проведенными специалистами ведущего российского НИИ «Атмосфера».

Введение в эксплуатацию в ПАО «ММТП» новых передвижных установок WLP 718 является продолжением практической реализации комплексной экологической программы, направленной на минимизацию влияния производственной деятельности порта на окружающую среду.

Важно отметить, что все стационарные установки, а также новые мобильные «пушки» оснащены «зимним пакетом», что позволяет эффективно их использовать в условиях низких температур.

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