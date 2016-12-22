В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка

22 Декабря 2016 года, 10:00

С декабря 2016 года в Североморске стало на один банкомат больше – ПАО «ОФК Банк» разместил банкомат в БЦ «Приморский» (Морвокзал) по адресу: г. Североморск, Приморская пл., д.1.

«Пару месяцев назад в рамках соглашений о сотрудничестве с частями Северного Флота нами была разработана и представлена премиальная банковская карта «Северный Флот», которая выпускается исключительно для военнослужащих, военных пенсионеров, и гражданского персонала воинских частей. Карта стала пользоваться популярностью и, для удобства ее использования, нами было принято решение об установке банкомата Банка в столице Северного Флота – в Североморске. Доступ к банкомату – круглосуточен, возможны операции как по снятию, так и по внесению денежных средств», - прокомментировал установку банкомата Иван Владимирович Студенцов - Управляющий Филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске.

Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске расположен по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26; тел. (8152) 554-554.

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