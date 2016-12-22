Главный инженер Атомфлота Мустафа Кашка награждён медалью МЧС России

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - 21 декабря в правительстве Мурманской области первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».
«Одним из основных направлений деятельности предприятия является обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах на акватории Северного морского пути и неарктических замерзающих морей, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Только в этом году экипажи атомных ледоколов дважды принимали участие в спасательных операциях в Арктике».
Атомные ледоколы Росатомфлота являются единственными судами в Арктике, готовыми оперативно оказать помощь терпящим бедствие в высоких широтах.