Минтранс договорился с Финляндией о развитии беспилотного движения

22 Декабря 2016 года, 10:52

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Федеральное дорожное агентство России договаривается с агентством транспорта Финляндии об организации беспилотного движения на транспортном коридоре Хельсинки – Москва - Санкт-Петербург. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора департамента программ развития Министерства транспорта России Александр Славуцкий.

«Мы сформировали российско-финскую подгруппу по интеллектуальному транспорту, в ее рамках мы договариваемся о совместном транспортном коридоре Хельсинки–Москва — Санкт-Петербург, по которому будут тестироваться технологии для использования в беспилотном транспорте», — рассказал Славуцкий.

Сегодня между Росавтодором и федеральным агентством транспорта Финляндии существует договор об информационном сотрудничестве, согласно которому пользователи могут видеть в интернете подробную информацию о ситуации на дорогах, метеоданные.

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян