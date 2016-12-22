Судно наскочило на камни в Кольском заливе из-за уснувшего старпома

22 Декабря 2016 года, 11:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В отношении старшего помощника капитана судна «Себекс» возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте СКР.

По данным следствия, старший помощник капитана, управляя судном МК-0486 «Себекс» в прибрежной зоне северо-восточного берега Кольского полуострова, в нарушение правил не обеспечил надлежащее несение ходовой вахты, постоянное наблюдение за окружающей обстановкой, наличие на мостике вахтенного матроса, уснул, тем самым самоустранился от выполнения своих служебных обязанностей вахтенного помощника капитана.

«В результате судно отклонилось от рекомендованного безопасного курса и наскочило на камни в районе острова Лицкий в прибрежной зоне северо-восточного берега Кольского полуострова, получив повреждения подводной части корпуса. В результате был причинен ущерб в размере около 9 млн рублей», - сообщили в следственном отделе.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Расследование продолжается.