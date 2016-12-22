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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске совершил посадку одноимённый самолёт авиакомпании «Россия»
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 11:14

В Мурманске совершил посадку одноимённый самолёт авиакомпании «Россия»


МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В мурманском аэропорту совершил посадку именной самолёт «Мурманск» авиакомпании «Россия». Воздушному судну было присвоено имя «Мурманск» в честь крупнейшего в мире города, расположенного за Северным Полярным кругом.

Для экипажа - почетная миссия выполнить этот рейс. Сейчас в парке «России» 26 таких лайнеров. Для авиакомпании Мурманск является одним из важных пунктов на карте полетов. Всего за 11 месяцев 2016 года «Россия» перевезла через аэропорт Мурманск более 170 тысяч пассажиров, выполнив более 1,6 тысяч рейсов.

«Нам очень приятно, что авиакомпания «Россия», надежный наш партнер, назвала свой самолет в честь Мурманска. «Россия» играет немаловажную роль в развитии перевозок, поэтому, прежде всего, для нас честь, что теперь самолет в парке воздушных судов авиакомпании будет называться в честь Мурманска», - отметил Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск».

В соответствии с новой традицией наименований судов, в парке авиакомпании «Россия» уже летают лайнеры, названные в честь крупнейших городов РФ. Первым был назван самолёт в честь Санкт-Петербурга. Airbus А319 с бортовым номером VP-BWG получил имя «Мурманск» 1 декабря текущего года.

«Традиция называть воздушные суда авиакомпании именами великих и больших городов возникла не так давно. И вот очередной самолет получил название города-героя Мурманска, это здорово. До этого приходилось летать в Мурманск, но так, чтобы прилететь сюда на самолете с его же именем – нет, такого не было», - рассказал Александр Шулаев, командир воздушного судна

Лайнер имеет стандартную для данного типа воздушных судов двуклассную компоновку, рассчитанную на перевозку 128 пассажиров: восемь в салоне бизнес-класса и 120 - в экономическом. Эксплуатировать обновленный А319 планируется в основном на внутрироссийских линиях.

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